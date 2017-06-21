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    В ЦАР около 50 человек погибли в ходе столкновений

    Столкновения произошли в Бриа

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Около 50 человек погибли в результате столкновений между противоборствующими вооруженными группировками в Центральноафриканской республике.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщает агентство Рейтер со ссылкой на мэра города Бриа.

    "Я могу сказать, что около 50 человек погибли. 42 тела были перевезены в больницу", — приводит агентство слова мэра Мориса Беликуссу.

    Столкновения произошли в Бриа. По словам мэра, в соседних районах также есть тела погибших, они пока не были доставлены в больницу.

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