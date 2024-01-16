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В ЦАР один миротворец ООН погиб, пятеро ранены

В ЦАР один миротворец ООН погиб, пятеро ранены Миротворец ООН из состава контингента Камеруна убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).
Другие страны
16 января 2024 г. 11:06
В ЦАР один миротворец ООН погиб, пятеро ранены

Миротворец ООН из состава контингента Камеруна убит на северо-западе Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).

"Во время патрулирования в районе поселка Мбиндейл произошел взрыв, - отмечает она. - Погиб один миротворец, еще пятеро получили ранения".

MINUSCA была создана решением Совета Безопасности ООН весной 2014 года. Ее задача состоит в первую очередь в защите гражданского населения страны.

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Версия на английском языке UN peacekeeper killed, 5 wounded in Central Africa

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