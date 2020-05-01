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В ЦАР более 50 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

​В ЦАР более 50 человек погибли в ходе вооруженных столкновений

Более 50 человек убиты в ходе столкновений между вооруженными группировками на севере Центральноафриканской Республики (ЦАР) в городе Нделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Оно приводит данные из местных СМИ, согласно которым уже похоронены 53 человека: 28 боевиков и 25 мирных жителей. Эпицентром боев стал городской центральный рынок.

В свою очередь, центральноафриканский информационный портал Korbo news сообщил, что в центре Нделе произошли ожесточенные столкновения между отрядами группировки Патриотическое объединение за возрождение ЦАР (RPRC) и боевиками Народного фронта возрождения ЦАР (FPRC). В результате силы RPRC сейчас контролируют центральные кварталы Нделе. По их данным, отрядам RPRC и их союзникам оказывает поддержку правительство ЦАР. Правительственные войска также ведут борьбу с боевиками FPRC.

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