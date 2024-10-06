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В ЦАХАЛ заявили об уничтожении в Ливане около 440 радикалов "Хезболлах"

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении в Ливане около 440 радикалов "Хезболлах" Израильские военные уничтожили за время наземной операции в Ливане около 440 участников вооруженных формирований организации "Хезболлах" и потеряли при этом 9 своих бойцов.
Другие страны
6 октября 2024 г. 01:08
В ЦАХАЛ заявили об уничтожении в Ливане около 440 радикалов Хезболлах

Израильские военные уничтожили за время наземной операции в Ливане около 440 участников вооруженных формирований организации "Хезболлах" и потеряли при этом 9 своих бойцов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"С начала наземных действий войска уничтожили около 440 террористов с земли и воздуха, 30 из них - командиры разных рангов. Битва имеет высокую цену. С начала операции на юге Ливана мы сообщили о гибели девяти военнослужащих Армии обороны Израиля в различных столкновениях с террористами", - проинформировал он.

По словам Хагари, действия сухопутных подразделений сопровождаются десятками ударов ВВС Израиля, которые продолжают атаковать объекты "Хезболлах" по всему Ливану, включая Бейрут.

"Вчера мы нанесли удар по главному разведывательному штабу "Хезболлах" в Дахии. Мы изучаем результаты удара и будем далее публиковать обновленную информацию", - отметил представитель военных.

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Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri “Hizbullah”ın 440-a yaxın üzvünü məhv edib

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