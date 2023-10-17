В ЦАХАЛ заявили об атаке за ночь более 200 военных объектов в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за ночь атаковала более 200 военных объектов в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила ее пресс-служба.

"За ночь Армия Израиля атаковала более 200 военных террористических объектов организации ХАМАС и "Исламского джихада" по всей территории сектора Газа", - говорится в опубликованном в телеграм-канале ведомства сообщении.

Кроме того, "истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по штаб-квартире террористической организации ХАМАС и убили военного агента ХАМАС".