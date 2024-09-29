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В ЦАХАЛ заявили о завершении волны ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

В ЦАХАЛ заявили о завершении волны ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 21:55
В ЦАХАЛ заявили о завершении волны ударов по объектам Хезболлах в Ливане

Израильские ВВС завершили мощную волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, в общей сложности атаковано около 120 различных целей по всей стране.

"Среди пораженных объектов были важные штабы, использовавшиеся различными подразделениями "Хезболлах", и террористическая инфраструктура, использовавшаяся боевиками "Хезболлах" для планирования и осуществления террористической деятельности против Государства Израиль", - говорится в сообщении.

В армии отметили, что эта волна авиаударов по Ливану, затронувшая как юг страны, так и несколько удаленных от израильской границы районов в глубине ливанской территории, "нанесла существенный урон потенциалу "Хезболлах", ее командным возможностям и оперативному управлению".

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