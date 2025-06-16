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В ЦАХАЛ заявили о полном контроле Израилем воздушного пространства над Тегераном

В ЦАХАЛ заявили о полном контроле Израилем воздушного пространства над Тегераном Израиль добился полного превосходства в воздухе над Тегераном.
Другие страны
16 июня 2025 г. 13:59
В ЦАХАЛ заявили о полном контроле Израилем воздушного пространства над Тегераном

Израиль добился полного военного превосходства в воздухе над Тегераном, уничтожив более 120 ракетных пусковых установок.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом заявил официальный представитель Армии оборона Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

По его словам, ЦАХАЛ уничтожил треть ракетных установок Ирана и добился полного превосходства в воздухе над иранским небом.

"С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа ракетных пусковых установок Ирана. <...> Прошлой ночью ВВС одновременно уничтожили более 20 ракет класса "земля-земля" до того, как их удалось запустить в сторону Израиля. Вчера вечером ВВС совершили несколько волн атак, на около 100 военных целей в Исфахане в центральном Иране" - добавил Дефрин.

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Версия на английском языке IDF claims full control over Tehran's airspace

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