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В ЦАХАЛ заявили о ликвидации "главаря ХАМАС" в Газе

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации "главаря ХАМАС" в Газе Израильские силовики ликвидировали одного из высокопоставленных членов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
Другие страны
8 августа 2024 г. 09:27
В ЦАХАЛ заявили о ликвидации главаря ХАМАС в Газе

Израильские силовики ликвидировали одного из высокопоставленных членов радикального движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) устранили члена ХАМАС в секторе Газа, который участвовал в осуществлении терактов в Иудее и Самарии. 24 июля во время совместной операции ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа был нанесен удар по месту, где действовал главарь ХАМАС Наэль Сахль. Через несколько дней после удара были получены разведданные, указывающие на то, что он был ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Qəzzada HƏMAS liderlərindən biri öldürülüb
Версия на английском языке Israeli forces eliminate high-ranking Hamas member in Gaza

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