В ЦАХАЛ заявили, что под больницей в Бейруте есть бункер "Хезболлах" с $0,5 млрд

В ЦАХАЛ заявили, что под больницей в Бейруте есть бункер "Хезболлах" с $0,5 млрд

Под одной из больниц в Бейруте предположительно находится подземный бункер организации "Хезболлах", в котором хранятся наличные и ценности на сумму почти полмиллиарда долларов.

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