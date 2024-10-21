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В ЦАХАЛ заявили, что под больницей в Бейруте есть бункер "Хезболлах" с $0,5 млрд

В ЦАХАЛ заявили, что под больницей в Бейруте есть бункер "Хезболлах" с $0,5 млрд Под одной из больниц в Бейруте предположительно находится подземный бункер организации "Хезболлах", в котором хранятся наличные и ценности на сумму почти полмиллиарда долларов.
Другие страны
21 октября 2024 г. 23:12
В ЦАХАЛ заявили, что под больницей в Бейруте есть бункер Хезболлах с $0,5 млрд

Под одной из больниц в Бейруте предположительно находится подземный бункер организации "Хезболлах", в котором хранятся наличные и ценности на сумму почти полмиллиарда долларов.

Как передает Report, эту версию изложил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

По версии военных, этот бункер расположен под зданием больницы "Ас-Сахель" в предместье Дахия, его якобы использовал бывший лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. Объект, по словам Хагари, приспособлен для длительного пребывания и руководства боевыми действиями, а также служит хранилищем для денег и других ценностей, используемых для финансирования деятельности организации.

"Согласно нашим сведениям, внутри этого бункера находится как минимум полмиллиарда долларов наличными и в золотых слитках. Эти средства могли и до сих пор могут пойти на восстановление Ливана, но эти деньги предназначались для вооружения организации "Хезблоллах", других целей у этих средств не было", - рассказал Хагари.

В подтверждение своих слов он привел трехмерный анимационный ролик, на котором схематически показано расположение бункера под зданием больницы.

Он отметил, что ВВС Израиля пока не намерены "наносить удар по самой больнице".

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