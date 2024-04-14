О нас

В ЦАХАЛ заявили, что 99% запущенных Ираном ракет и БПЛА перехвачены в воздухе

В ЦАХАЛ заявили, что 99% запущенных Ираном ракет и БПЛА перехвачены в воздухе Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 10:35
В ЦАХАЛ заявили, что 99% запущенных Ираном ракет и БПЛА перехвачены в воздухе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 летевших в сторону еврейского государства иранских снарядов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

По его словам, Иран запустил в сторону Израиля 170 беспилотников, ни один из них не достиг границ Израиля. Сбивали их военные Израиля вместе с союзниками. Кроме того, Иран выпустил по Израилю 30 крылатых ракет, причем 25 из них ЦАХАЛ удалось перехватить.

Также Хагари утверждал, что Иран ударил по Израилю 120 баллистическими ракетами. Некоторые из них преодолели систему ПРО Израиля и долетели до авиабазы Неватим. По словам представителя армии, базе причинен незначительный ущерб.

Некоторые из беспилотников и ракет были запущены по Израилю со стороны Ирака и Йемена, но в воздушное пространство еврейского государства они не проникли, добавил Хагари.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: İranın buraxdığı PUA-ların heç biri İsrail sərhədlərinə çatmayıb

Самое читаемое

Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
Федерация борьбы Азербайджана выступила с заявлением по поводу обвинений итальянского борца
12 апреля 2024 г. 19:53
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
РФ осуществила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты
12 апреля 2024 г. 21:03
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
Число жертв взрыва на тбилисском стрельбище достигло четырех человек
7 апреля 2024 г. 21:04
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью в седьмом туре
12 апреля 2024 г. 03:45
Фенербахче выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
"Фенербахче" выступил с заявлением после срыва матча за Суперкубок Турции
8 апреля 2024 г. 04:17
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
10 апреля 2024 г. 00:00
Фенербахче досрочно покинул поле в матче за Суперкубок Турции
"Фенербахче" досрочно покинул поле в матче за Суперкубок Турции
7 апреля 2024 г. 23:58
Снос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен
ФотоСнос старого здания Бакинского Европейского лицея приостановлен
8 апреля 2024 г. 13:13
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
13 апреля 2024 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi