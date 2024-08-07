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В ЦАХАЛ сообщили об атаке на военное сооружение "Хезболлах" на юге Ливана

В ЦАХАЛ сообщили об атаке на военное сооружение "Хезболлах" на юге Ливана Израильские истребители нанесли удары по "военному сооружению" с вооруженными радикалами движения "Хезболлах" в районе Яруна юге Ливана.
Другие страны
7 августа 2024 г. 01:31
В ЦАХАЛ сообщили об атаке на военное сооружение Хезболлах на юге Ливана

Израильские истребители нанесли удары по "военному сооружению" с вооруженными радикалами движения "Хезболлах" в районе Яруна юге Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Кроме того, "атаке подверглись террористические объекты "Хезболлах" в районе Кфар-Килы в южной части Ливана, добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве с целью освобождения похищенных.

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