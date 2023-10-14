В ЦАХАЛ сообщили о минометном обстреле с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана в районе горы Хар-Дов на Голанских высотах и ведут ответный огонь.

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана в районе горы Хар-Дов на Голанских высотах и ведут ответный огонь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"О запусках по району Хар-Дова: по израильской территории было выпущено около 30 минометных снарядов, некоторые из них перелетели на территорию Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по местам запуска и продолжает наносить удары по Ливану", - говорится в сообщении.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

11 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства, спустя сутки решение было одобрено парламентом страны.