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В ЦАХАЛ сообщили о гибели двух военнослужащих в центральной части сектора Газа

В ЦАХАЛ сообщили о гибели двух военнослужащих в центральной части сектора Газа Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли, один получил ранения в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.
Другие страны
30 апреля 2024 г. 05:38
В ЦАХАЛ сообщили о гибели двух военнослужащих в центральной части сектора Газа

Двое военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли, один получил ранения в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, погибшие - 28-летний старший сержант Идо Авив из 9 232-го батальона бригады "Ифтах" и 37-летний Калкидан Мехарим, служивший в 223-м батальоне бригады "Кармели". Еще один солдат 223-го батальона был тяжело ранен.

Военнослужащие этих двух резервных бригад, действующих в составе 99-й дивизии ЦАХАЛ, обеспечивают безопасность коридора "Нецарим", разделяющего северную и южную части сектора Газа.

"С учетом последних данных, число погибших военных с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа достигло 263. Общее число убитых израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта составило уже 608", - информирует пресс-служба ЦАХАЛ.

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