В ЦАХАЛ сообщили о гибели четверых военных при ударе беспилотника "Хезболлах"

Четверо израильских военнослужащих были убиты 13 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского шиитского движения "Хезболлах" по военной базе близ населенного пункта Биньямина на севере Израиля.
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"В воскресенье (13 октября - ред.) беспилотный летательный аппарат, запущенный террористической организацией "Хезболлах", нанес удар по военной базе, прилегающей к Биньямине. В результате инцидента погибли четыре солдата, еще семь получили серьезные ранения", - говорится в заявлении.
"Инцидент изучается", - добавили военные.
Ранее газета The Jerusalem Post отмечала, что пострадавшие в результате налета беспилотника "Хезболлах" четыре человека находятся в критическом состоянии, в целом сообщалось о 67 раненых.