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В ЦАХАЛ сообщили о гибели четверых военных при ударе беспилотника "Хезболлах"

В ЦАХАЛ сообщили о гибели четверых военных при ударе беспилотника "Хезболлах" Четверо израильских военнослужащих были убиты 13 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского шиитского движения "Хезболлах" по военной базе близ населенного пункта Биньямина на севере Израиля.
Другие страны
14 октября 2024 г. 02:08
В ЦАХАЛ сообщили о гибели четверых военных при ударе беспилотника Хезболлах

Четверо израильских военнослужащих были убиты 13 октября в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ливанского шиитского движения "Хезболлах" по военной базе близ населенного пункта Биньямина на севере Израиля.

Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В воскресенье (13 октября - ред.) беспилотный летательный аппарат, запущенный террористической организацией "Хезболлах", нанес удар по военной базе, прилегающей к Биньямине. В результате инцидента погибли четыре солдата, еще семь получили серьезные ранения", - говорится в заявлении.

"Инцидент изучается", - добавили военные.

Ранее газета The Jerusalem Post отмечала, что пострадавшие в результате налета беспилотника "Хезболлах" четыре человека находятся в критическом состоянии, в целом сообщалось о 67 раненых.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: “Hizbullah”ın dron hücumu nəticəsində 4 əsgər ölüb

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