В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано

В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что оценивать причиненный ядерной программе Ирана ущерб пока рано.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

"Мы выполнили все поставленные перед нами задачи, и даже сверх этого. Однако, пока еще слишком рано подводить итог - мы изучаем результаты атак на различные части ядерной программы", - сказал он.

Он отметил, что по предварительным оценкам ущерб значительный. "Я могу сказать, что мы отсрочили ее реализацию на годы", - заявил он.