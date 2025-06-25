О нас

В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано

В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано
Другие страны
25 июня 2025 г. 11:53
В ЦАХАЛ считают, что оценивать ущерб ядерной программе Ирана пока рано

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) считают, что оценивать причиненный ядерной программе Ирана ущерб пока рано.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил представитель ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

"Мы выполнили все поставленные перед нами задачи, и даже сверх этого. Однако, пока еще слишком рано подводить итог - мы изучаем результаты атак на различные части ядерной программы", - сказал он.

Он отметил, что по предварительным оценкам ущерб значительный. "Я могу сказать, что мы отсрочили ее реализацию на годы", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Ordusu: İranın nüvə proqramına dəyən ziyanı qiymətləndirmək hələ tezdir

Самое читаемое

Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с теневым флотом России
В Европе 14 стран договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
20 июня 2025 г. 19:56
МЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
ФотоМЧС провело учения в Международном аэропорту Лянкярана
21 июня 2025 г. 12:02
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
Между Азербайджаном и Сомали обсуждены перспективы сотрудничества
22 июня 2025 г. 13:10
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
НАТО обнародовало амбициозные планы по укреплению обороны, освоению космоса и ускорению инноваций
24 июня 2025 г. 17:11
Счетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
ФотоСчетная Палата утвердила заключение по аудиту Госнефтефонда
21 июня 2025 г. 17:58
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
Самолет AZAL вернулся в Баку после закрытия воздушного пространства Катара
23 июня 2025 г. 23:53
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
Депутат: На повышение пенсий и пособий в 2025 году будет выделено 1,4 млрд манатов
24 июня 2025 г. 12:28
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
Государственное рекламное агентство выбирает аудитора
25 июня 2025 г. 09:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi