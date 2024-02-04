В ЦАХАЛ назвали число атак по целям движения "Хезболлах" в Ливане и Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения ближневосточного конфликта атаковала более 3,4 тыс. целей движения "Хезболлах" в Ливане и 50 целей в Сирии.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала обострения ближневосточного конфликта атаковала более 3,4 тыс. целей движения "Хезболлах" в Ливане и 50 целей в Сирии.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Он отметил, что израильская армия продолжит наносить удары по целям движения: "Мы будем действовать везде, где будет находиться "Хезболлах".

Хагари добавил, что ЦАХАЛ атаковал более 150 террористических отрядов и уничтожил более 200 террористов и их командиров.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.