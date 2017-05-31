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    В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле найдены три трупа

    По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Тела женщины и двух детей обнаружены в ливерпульской квартире, где жил легендарный музыкант группы "Битлз" Джон Леннон.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, инцидент произошел накануне вечером - полиция прибыла по вызову в квартиру, расположенную на первом этаже дома на Фолкнер-стрит в районе Токстет.

    По подозрению в убийстве был задержан 30-летний мужчина, позднее его госпитализировали. Других подозреваемых нет.

    Полиция графства Мерсисайд считает, что преступление произошло на бытовой почве. Судмедэксперты выясняют непосредственную причину смерти.

    Джон Леннон поселился в квартире на Фолкнер-стрит со своей первой женой Синтией вскоре после их свадьбы в 1962 году. Нынешним владельцем недвижимости является бывший менеджер группы "Битлз" Брайан Эпштейн.

    Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Его убийцу Марка Чепмена приговорили к пожизненному тюремному заключению.

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