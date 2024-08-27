В бюджете Украины не хватает более 12.1 млрд долларов на нужды обороны

В госбюджете не хватает более 500 миллиардов гривен (12.1 млрд долларов) на нужды обороны, и власть планирует ряд шагов, чтобы найти эти средства.

В госбюджете не хватает более 500 миллиардов гривен (12.1 млрд долларов) на нужды обороны, и власть планирует ряд шагов, чтобы найти эти средства.

Как передает Report со ссылкой на Униан, об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума руководителей государственных институтов.

"Сейчас у нас есть критическая потребность собрать дополнительные средства - это сотни миллиардов гривен. Фактически в парламент поданы изменения в бюджет более чем на 500 млрд грн в этом году - это то, что нам нужно для того, чтобы оплатить заработную плату нашим военным, количество которых растет, для того, чтобы закупать соответствующее оборудование и финансировать украинский оборонпром", - сказал он.

По словам Шмыгаля, найти необходимые средства планируется, в первую очередь, за счет увеличения внутренних заимствований. Вторым шагом он назвал увеличение ставки налога на прибыль для банков, третьим - расширение базы для военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.