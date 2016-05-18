Баку. 18 мая REPORT.AZ/ Столицу Бурятии - город Улан-Удэ - накрыло дымом от лесных пожаров. Как передает Report, об этом сообщили из Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), задымление обусловлено пожарами в Прибайкальском районе республики.

"На утро 18 мая в Бурятии зарегистрировано 28 действующих пожаров на общей площади около 18 тыс. га", - отметили в ведомстве. Очаги возгораний есть в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Кижингинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Курумканском районах.

По данным РАЛХ, в республике сейчас проводится мониторинг качества воздуха и питьевой воды. По состоянию на 17 мая исследовано 254 пробы атмосферного воздуха, а также около 150 проб воды. "По их результатам содержание загрязняющих веществ не превышает допустимые нормативы. Качество питьевой воды остается стабильным и соответствует требованиям гигиенических нормативов", - отметили в управлении.