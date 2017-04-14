В Бурятии число госпитализированных с отравлением детей выросло до 14

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Симптомы пищевого отравления выявлены еще у двух воспитанников специальной коррекционной школы Кабанского района Бурятии, откуда ранее были госпитализированы 12 детей; следователи начали проверку.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообшил официальный представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.

Ранее сообщалось, что в среду вечером в инфекционное отделение Селенгинской центральной районной больницы были доставлены 12 воспитанников спецшколы в возрасте от 9 до 17 лет с признаками отравления.

По предварительным данным СК, вечером в среду более 10 детей из школы-интерната, расположенной в поселке Селенгинск Кабанского района, пожаловались воспитателю на плохое самочувствие. У них наблюдалась рвота и другие похожие симптомы отравления. Все дети были госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы.