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В Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек

В Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега.
Другие страны
7 декабря 2021 г. 16:32
В Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек

Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар в центральной тюрьме Гитеги: 38 погибли, в том числе 12 от удушья, 69 серьезно пострадали", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Отмечается, что пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, произошел примерно в 4 часа утра. На место сразу прибыли сотрудники Красного Креста и пожарные, однако "быстро покинули" здание. "На их лицах можно было прочитать выражение ужаса", - пишет издание.

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Версия на английском языке Burundi prison fire kills 38 inmates

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