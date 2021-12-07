В Бурунди при пожаре в тюрьме погибли 38 человек

Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега.

Тридцать восемь человек погибли и 69 серьезно пострадали в результате пожара в тюрьме в столице Бурунди городе Гитега.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Пожар в центральной тюрьме Гитеги: 38 погибли, в том числе 12 от удушья, 69 серьезно пострадали", - говорится в сообщении издания в Twitter.

Отмечается, что пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, произошел примерно в 4 часа утра. На место сразу прибыли сотрудники Красного Креста и пожарные, однако "быстро покинули" здание. "На их лицах можно было прочитать выражение ужаса", - пишет издание.