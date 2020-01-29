В Буркино-Фасо в результате атаки террористов погибли 40 человек

По меньшей мере 39 человек погибли в результате террористической атаки на севере Буркина-Фасо.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло 25 января в деревне Силгаджи в провинции Сум.

Правительство выразило соболезнования семьям погибших.

С августа 2014 года на территории стран Сахаро-Сахельского региона (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо) проводится военная операция Barkhane с участием Франции против боевиков экстремистской группировки "Боко Харам", которая присягнула на верность "Исламскому государству".