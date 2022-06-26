В Буркина-Фасо военные дали жителям две недели на эвакуацию перед штурмом

Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев.

Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев.

Как передает Report, об этом сообщает SABSNews.

"Местным жителям будет предоставлена ​​отсрочка на 14 дней для присоединения к более безопасным зонам", — заявил представитель армии Ив Дидье Бамуни.

При этом военный не уточнил, куда перемещаться гражданским лицам и как долго продлится военная операция.

Одна из зон, которую предлагается освободить жителями, занимает площадь около 2 тыс кв. км и граничит с Мали. Другая, площадью 11 тыс кв. км, расположена на южной границе с Бенином и представляется собой национальный природный парк.

Отметим, что войска Буркина-Фасо сражаются с боевиками, некоторые из которых являются членами «Аль-Каиды». Боевые действия привели к перемещению более 1,8 млн человек.

Напомним, что военная операция была объявлена после нападения боевиков 11 июня, в результате которого погибло более 100 мирных жителей.