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В Буркина-Фасо в результате нападения на армию погибли 40 человек

В Буркина-Фасо в результате нападения на армию погибли 40 человек На севере Буркина-Фасо произошло нападение на армию и добровольческие силы обороны.
Другие страны
16 апреля 2023 г. 19:38
В Буркина-Фасо в результате нападения на армию погибли 40 человек

На севере Буркина-Фасо произошло нападение на армию и добровольческие силы обороны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства государства.

Отмечается, что в результате нападения неизвестные убили 40 человек и ранили 33.

Ранее власти Буркина-Фасо объявили 13 апреля о введении всеобщей мобилизации для борьбы с боевиками террористических группировок, которые захватили часть территории страны. Государственный министр, министр обороны и по делам ветеранов Кассум Кулибали отмечал, что из-за ситуации в сфере безопасности в стране спасение нации зависит от национального пробуждения всех граждан для решения проблемы.

Буркина-Фасо в последние годы стала эпицентром террористической деятельности радикальных группировок в Западной Африке.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Fasoda orduya hücum olub, onlarla hərbçi ölüb

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