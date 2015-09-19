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    ​В Буркина-Фасо в ходе беспорядков погибли три человека

    Конфликт в республике длится уже не первый год

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В результате волнений, вызванных обострением внутриполитической обстановки в Буркина-Фасо, погибли, как минимум, три человека и ранены 13.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кроме того, путчисты, захватившие в плен временного президента страны Мишеля Кафандо, а также министров правительства, отпустили заложников.

    Напомним, что в среду несколько высокопоставленных военных арестовали временного президента страны Мишеля Кафандо, а также министров правительства.

    Конфликт в республике длится уже не первый год. Из-за его обострения временно приостановлено членство Буркина-Фасо в Африканском союзе.

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