​В Буркина-Фасо в ходе беспорядков погибли три человека

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В результате волнений, вызванных обострением внутриполитической обстановки в Буркина-Фасо, погибли, как минимум, три человека и ранены 13.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, кроме того, путчисты, захватившие в плен временного президента страны Мишеля Кафандо, а также министров правительства, отпустили заложников.

Напомним, что в среду несколько высокопоставленных военных арестовали временного президента страны Мишеля Кафандо, а также министров правительства.

Конфликт в республике длится уже не первый год. Из-за его обострения временно приостановлено членство Буркина-Фасо в Африканском союзе.