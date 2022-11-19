В Буркина-Фасо прошли антифранцузские демонстрации

Власти Буркина-Фасо призвали в субботу население сохранять спокойствие после прошедшей в пятницу в столице Уагадугу демонстрации с требованием вывода французских войск с территории африканской страны.

Власти Буркина-Фасо призвали в субботу население сохранять спокойствие после прошедшей в пятницу в столице Уагадугу демонстрации с требованием вывода французских войск с территории африканской страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении правительства, которое опубликовал новостной портал leFaso.

"Правительство Буркина-Фасо обратило внимание на демонстрацию, состоявшуюся 18 ноября, участники которой требовали ухода военнослужащих Франции, - говорится в заявлении. - Мы призываем население к спокойствию, сдержанности и недопущению угрозы погружения страны в бесконечные акты протеста. Подобная угроза противоречит нашим задачам сохранения мира, стабильности и безопасности". Власти призвали молодежь не отвлекаться от главной задачи - разгрома действующих в стране террористических группировок.

Правительство также заверило международное сообщество, что власти обеспечат защиту иностранных дипломатических миссий и дипломатов.

Отметим, что в пятницу несколько десятков человек собрались у здания посольства Франции в Уагадугу, требуя вывода французских сил и отъезда посла республики. Для недопущения проникновения протестующих на территорию миссии охрана посольства применила слезоточивый газ. Демонстрация прошла также около базы ВВС в Камбуансе, где дислоцировано подразделение спецназа Франции.