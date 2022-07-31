В Буркина-Фасо прошел митинг с требованием вывода из страны французских войск

Группа активистов численностью в несколько десятков человек собралась в субботу в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу на митинг протеста против присутствия в стране французских войск.

Группа активистов численностью в несколько десятков человек собралась в субботу в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу на митинг протеста против присутствия в стране французских войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Демонстранты, по его словам, держали в руках плакаты, обвиняющие Францию в имперской политике в Африке и требующие денонсации соглашения о партнерстве, на основе которого на северо-западе Буркина-Фасо на базе в Камбуансе развернуто подразделение спецназа Вооруженных сил (ВС) Франции.

Акция организована коалицией "М30 Нааба Вобго", названной в честь боровшегося против французского колониализма последнего монарха Королевства Моси. "Франция убого цепляется за свою бывшую африканскую колониальную империю, грабя и эксплуатируя ресурсы Африки, разжигая очаги терроризма, войны и геноцида", - заявила на митинге глава коалиции Моник Йели Кам. Она объявила, что 12 августа в стране состоится общенациональная демонстрация с требованием прекратить все политические и военные связи Буркина-Фасо с Францией и добиться отъезда французского посла из страны.