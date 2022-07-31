О нас

В Буркина-Фасо прошел митинг с требованием вывода из страны французских войск

В Буркина-Фасо прошел митинг с требованием вывода из страны французских войск Группа активистов численностью в несколько десятков человек собралась в субботу в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу на митинг протеста против присутствия в стране французских войск.
Другие страны
31 июля 2022 г. 06:01
В Буркина-Фасо прошел митинг с требованием вывода из страны французских войск

Группа активистов численностью в несколько десятков человек собралась в субботу в центре столицы Буркина-Фасо Уагадугу на митинг протеста против присутствия в стране французских войск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Демонстранты, по его словам, держали в руках плакаты, обвиняющие Францию в имперской политике в Африке и требующие денонсации соглашения о партнерстве, на основе которого на северо-западе Буркина-Фасо на базе в Камбуансе развернуто подразделение спецназа Вооруженных сил (ВС) Франции.

Акция организована коалицией "М30 Нааба Вобго", названной в честь боровшегося против французского колониализма последнего монарха Королевства Моси. "Франция убого цепляется за свою бывшую африканскую колониальную империю, грабя и эксплуатируя ресурсы Африки, разжигая очаги терроризма, войны и геноцида", - заявила на митинге глава коалиции Моник Йели Кам. Она объявила, что 12 августа в стране состоится общенациональная демонстрация с требованием прекратить все политические и военные связи Буркина-Фасо с Францией и добиться отъезда французского посла из страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda Fransa qoşunlarının ölkədən çıxarılması tələbi ilə mitinq keçirilib

Самое читаемое

Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
Студентам из семей ветеранов и шехидов выплачено 98 тыс. манатов
25 июля 2022 г. 13:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi