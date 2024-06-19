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В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde Высший совет связи Буркина-Фасо приостановил вещание регионального отделения французского телеканала TV5 Monde на полгода. Телеканал распространил в эфире интервью, приглашенный участник которого негативно высказывался о ситуации в стране в области безопа
Другие страны
19 июня 2024 г. 11:08
В Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5 Monde

Высший совет связи Буркина-Фасо приостановил вещание регионального отделения французского телеканала TV5 Monde на полгода. Телеканал распространил в эфире интервью, приглашенный участник которого негативно высказывался о ситуации в стране в области безопасности, передает Report со сcылкой на ТАСС.

"Решение совета связи было принято после [выявленных] нарушений закона в содержании одного из выпусков новостной программы 17 июня 2024 года", - приводит портал Faso 7 заявление властей. Специалисты регулятора увидели в этом выпуске "ложные обвинения, тенденциозные комментарии, граничащие с дезинформацией".

Как передает портал, запрет вступил в силу с 18 июня. Также телеканал должен будет выплатить штраф в размере 50 млн центральноафриканских франков (около 76 тыс. евро).

Ранее Буркина-Фасо уже приостанавливала работу некоторых СМИ, в частности французской радиостанции RFI в декабре 2022, которая, по словам представителя правительства, передала репортаж с угрозами в адрес населения страны со стороны лидера террористов. Позднее в марте 2023 года правительство страны приостановило работу французского телеканала France 24 из-за показанного в эфире материала, который, как утверждали власти, был подготовлен при участии лидера террористической группировки. Затем в июне 2023 года на три месяца была приостановлена работа французского телеканала LCI после того, как его журналист назвал "ложной информацией" ситуацию, связанную с актами насилия со стороны радикальных исламистских группировок на буркинийской территории.

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Версия на азербайджанском языке Burkina Fasoda Fransanın “TV5 Monde” telekanalının yayımı dayandırılıb

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