В Буркина-Фасо приостановили вещание телерадиокомпании DW и французского телеканала TV5Monde

Власти Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5Monde и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) , а также распространение газет Guardian и Monde.

Власти Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5Monde и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) , а также распространение газет Guardian и Monde.

Об этом сообщает Report со ссылкой агентство AFP.

По данным высшего совета по коммуникациям (CSC) страны, Буркина-Фасо приостановила вещание нескольких международных СМИ, часть из них на неопределенный срок.

"Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde", — сообают журналисты.

В январе 2023 года Буркина-Фасо разорвала с Францией соглашение, которое предполагало присутствие войск республики на территории африканской страны. Представители МИД Франции заявили, что войска бывшей метрополии покинут Буркина-Фасо в течение месяца.

В марте того же года власти Буркина-Фасо запретили в стране вещание французского телеканала France 24.