В Буркина-Фасо при взрыве погибли четверо военнослужащих

По меньшей мере четыре военнослужащих Буркина-Фасо погибли на севере страны при взрыве заложенной боевиками на дороге самодельной бомбы.

По меньшей мере четыре военнослужащих Буркина-Фасо погибли на севере страны при взрыве заложенной боевиками на дороге самодельной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Lefaso , об этом сообщил буркинийский Генштаб.

"При возвращении 25 ноября армейской группы с задания по сопровождению грузов в город Джибо произошел взрыв, - цитирует военных буркинийский новостной портал. - Наряду с погибшими еще одни солдат получил ранение, ему оказана медицинская помощь".

Генштаб не называет ответственных за совершенный террористический акт.