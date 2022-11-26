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В Буркина-Фасо при взрыве погибли четверо военнослужащих

В Буркина-Фасо при взрыве погибли четверо военнослужащих По меньшей мере четыре военнослужащих Буркина-Фасо погибли на севере страны при взрыве заложенной боевиками на дороге самодельной бомбы.
Другие страны
26 ноября 2022 г. 18:22
В Буркина-Фасо при взрыве погибли четверо военнослужащих

По меньшей мере четыре военнослужащих Буркина-Фасо погибли на севере страны при взрыве заложенной боевиками на дороге самодельной бомбы.

Как передает Report со ссылкой на новостной портал Lefaso, об этом сообщил буркинийский Генштаб.

"При возвращении 25 ноября армейской группы с задания по сопровождению грузов в город Джибо произошел взрыв, - цитирует военных буркинийский новостной портал. - Наряду с погибшими еще одни солдат получил ранение, ему оказана медицинская помощь".

Генштаб не называет ответственных за совершенный террористический акт.

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