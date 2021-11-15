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В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли десятки человек

В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли десятки человек Министр безопасности Буркина-Фасо Максим Коун сообщил национальному радио, что в северной части Сума было совершено нападение на подразделение жандармерии.
Другие страны
15 ноября 2021 г. 06:17
В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли десятки человек

Министр безопасности Буркина-Фасо Максим Коун сообщил национальному радио, что в северной части Сума было совершено нападение на подразделение жандармерии.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, в результате нападения погибло 20 человек.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГИЛ), и "Ансар уль-Ислам".

По данным ООН, с начала года 17 500 человек были вынуждены покинуть страну.

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Версия на азербайджанском языке Burkino-Fasoda terrorçuların hücumu zamanı 20 əsgər həlak olub

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