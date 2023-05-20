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В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 20 человек

В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 20 человек Не менее 20 человек погибли на севере Буркина-Фасо в результате нападения террористов.
Другие страны
20 мая 2023 г. 02:49
В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 20 человек

Не менее 20 человек погибли на севере Буркина-Фасо в результате нападения террористов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, атака была совершена в деревню Каонго и Тондоби в Сахельском районе.

Буркина-Фасо с 2015 года превратилась в эпицентр террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которое является структурой группировки "Исламское государство", и "Ансар уль-Ислам". По данным неправительственных организаций, за последние годы от рук террористов в Буркина-Фасо погибли более 10 тыс. человек.

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Версия на азербайджанском языке Burkino-Fasoda silahlıların hücumu zamanı onlarla insan öldürülüb

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