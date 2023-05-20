В Буркина-Фасо при вооруженном нападении погибли 20 человек

Не менее 20 человек погибли на севере Буркина-Фасо в результате нападения террористов.

Не менее 20 человек погибли на севере Буркина-Фасо в результате нападения террористов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, атака была совершена в деревню Каонго и Тондоби в Сахельском районе.

Буркина-Фасо с 2015 года превратилась в эпицентр террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которое является структурой группировки "Исламское государство", и "Ансар уль-Ислам". По данным неправительственных организаций, за последние годы от рук террористов в Буркина-Фасо погибли более 10 тыс. человек.