В Буркина-Фасо при нападении людей в военной форме погибли около 60 человек

Порядка 60 человек погибли в деревне Карма на севере Буркина-Фасо в результате нападения людей, одетых в форму вооруженных сил страны.

Порядка 60 человек погибли в деревне Карма на севере Буркина-Фасо в результате нападения людей, одетых в форму вооруженных сил страны.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местного прокурора Ламина Каборе.

"В деревне Карма около 60 человек были убиты людьми в форме наших национальных вооруженных сил", - цитирует его агентство.

Прокурор проинформировал, что нападавшие забрали в деревне различные ценности. Он распорядился найти и задержать всех причастных.

Трагедия произошла через неделю после того, как 6 солдат и 34 ополченца были убиты в результате нападения предполагаемых исламистов около деревни Аорема.