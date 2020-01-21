​В Буркина-Фасо при нападении боевиков убиты 20 человек

По меньшей мере 20 мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на деревню на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Maghreb Arabe Press.

По их сведениям, неизвестные вооруженные люди атаковали деревню Рофенега в области Писсила (провинция Санматенга). Боевики приехали примерно на 40 мотоциклах в ночное время и открыли огонь по местным жителям.

Злоумышленники также сожгли здание начальной школы, сообщает агентство.