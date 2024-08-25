В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли до 200 человек

До 200 человек погибли в результате нападения боевиков на коммуну Барсалого в Северо-Центральной области Буркина-Фасо.

До 200 человек погибли в результате нападения боевиков на коммуну Барсалого в Северо-Центральной области Буркина-Фасо.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники в органах безопасности африканской республики.

Согласно информации, среди жертв есть мирные жители, солдаты и добровольцы. Также несколько военных пропали без вести. "Число жертв очень велико, по данным нескольких источников в органах безопасности, в ходе этой атаки погибли от 100 до 200 человек", — сообщает радиостанция.

По данным RFI, по меньшей мере 140 человек пострадали. Они были госпитализированы.

В ходе атаки боевики завладели оружием и мобильным госпиталем военных. Перед нападением население по распоряжению военных чиновников рыло траншеи, чтобы замедлить продвижение группировок.