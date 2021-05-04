В Буркина-Фасо при нападении боевиков погибли 30 человек

Порядка 30 человек стали жертвами вооруженного нападения на деревню, совершенного радикальными исламистами на востоке Буркина-Фасо

Порядка 30 человек стали жертвами вооруженного нападения на деревню, совершенного радикальными исламистами на востоке Буркина-Фасо.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в службах безопасности сообщило агентство Reuters .

По его данным, власти пока официально подтверждают гибель 10 жителей деревни. Однако четыре источника в службах безопасности страны утверждают, что число жертв почти втрое больше.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической деятельности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны орудуют "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой ИГ и "Ансар уль-Ислам".