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В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 03:17
В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, задержана часть причастных к мятежу военных и гражданских, остальные находятся в бегах. В настоящее время ведутся их поиски.

По сообщению местных СМИ, в Буркина-Фасо благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Burkina-Fasoda dövlət çevrilişi cəhdi olub

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