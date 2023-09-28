В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота.

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, задержана часть причастных к мятежу военных и гражданских, остальные находятся в бегах. В настоящее время ведутся их поиски.

По сообщению местных СМИ, в Буркина-Фасо благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар.