В Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва возобновило работу посольство РФ

Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновило работу в Уагадугу.

Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновило работу в Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия со стороны Буркина-Фасо выступил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре. С российской стороны выступал посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

"Кроме того, на церемонии присутствовали премьер-министр Буркина-Фасо [Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела], а также министры обороны, энергетики, спорта, образования, заместитель председателя законодательного собрания переходного периода, российские соотечественники и буркинийские журналисты, представители иностранных дипкорпусов", - отметили в посольстве.