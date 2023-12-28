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В Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва возобновило работу посольство РФ

В Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва возобновило работу посольство РФ Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновило работу в Уагадугу.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 21:19
В Буркина-Фасо после 31-летнего перерыва возобновило работу посольство РФ

Посольство РФ после 31-летнего перерыва возобновило работу в Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на церемонии открытия со стороны Буркина-Фасо выступил министр иностранных дел, регионального сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом Карамоко Жан-Мари Траоре. С российской стороны выступал посол РФ в Кот-д'Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

"Кроме того, на церемонии присутствовали премьер-министр Буркина-Фасо [Аполлинер Йоахимсон Кьелем де Тамбела], а также министры обороны, энергетики, спорта, образования, заместитель председателя законодательного собрания переходного периода, российские соотечественники и буркинийские журналисты, представители иностранных дипкорпусов", - отметили в посольстве.

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