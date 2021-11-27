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В Буркина-Фасо полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

В Буркина-Фасо полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов Полиция Буркина-Фасо в субботу утром применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в столице страны городе Уагадугу.
Другие страны
27 ноября 2021 г. 16:23
В Буркина-Фасо полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов

Полиция Буркина-Фасо в субботу утром применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в столице страны городе Уагадугу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Демонстранты вышли на митинг против нынешнего управления государственными делами. Они не смогли попасть на площадь Нации, где планировали провести манифестацию. Около 9.00 по местному времени ситуация начала накаляться. Полиция применила слезоточивый газ, люди начали беспорядочно бежать.

Протестующие кидали камни в сотрудников правоохранительных органов.

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