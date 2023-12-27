В Буркина-Фасо похитили бывшего главу МИД

Экс-министр иностранных дел Буркина-Фасо, бывший заместитель главы Всемирной торговой организации Аблассе Уэдраого, придерживающийся оппозиционных взглядов, был похищен три дня назад.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, 70-летний политик был похищен лицами, представившимися сотрудниками национальной полиции, из его дома в Уагадугу вечером 24 декабря.
Спустя три дня после похищения новостей от политика нет, никто не выходил с ним на связь и не знает, где именно он находится.
Уэдраого является представителем оппозиции и резко критикует правительство Ибрагима Траоре, пришедшего к власти после государственного переворота в конце сентября 2022 года.