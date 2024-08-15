В Буркина-Фасо организовано собственное агентство по атомной энергии

Правительство Буркина-Фасо под председательством президента Ибрагима Траоре приняло постановление о создании в стране агентства по атомной энергии.

Правительство Буркина-Фасо под председательством президента Ибрагима Траоре приняло постановление о создании в стране агентства по атомной энергии.

Как передает Report , об этом сообщает Буркинийское информационное агентство (БИА).

В документе определяются положения, касающиеся компетенции и правил функционирования Буркинийского агентства по атомной энергии (БААЭ).

По словам Траоре, создание БААЭ "позволит обеспечить энергетическую независимость Буркина-Фасо, индустриализацию страны и облегчить доступ к электроэнергии на всей территории страны".

В конце июля текущего года правительство Буркина-Фасо приняло законопроект, дающий привилегии и иммунитеты экспертам и должностным лицам МАГАТЭ, которых страна примет в ходе строительства своей атомной электростанции.

Как отмечает БИА, Буркина-Фасо планирует строительство атомной электростанции к 2030 году, чтобы удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, которые, как ожидается, утроятся через несколько лет.