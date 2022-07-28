В Буркина-Фасо на установленных боевиками минах подорвались девять человек

По меньшей мере шесть военнослужащих и трое проправительственных ополченцев погибли за последние двое суток на севере Буркина-Фасо при двух отдельных взрывах на дорогах.

По меньшей мере шесть военнослужащих и трое проправительственных ополченцев погибли за последние двое суток на севере Буркина-Фасо при двух отдельных взрывах на дорогах.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

"Вблизи границы с Нигером и Мали трое ополченцев подорвались 28 июля на самодельной бомбе, - заявил собеседник агентства. - Накануне в приграничном с Нигерией районе подорвалась на собранной и установленной террористами мине патрульная группа. Погибли шестеро военнослужащих".

Буркина-Фасо в последние годы стала эпицентром террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В восточной и северо-восточной частях страны действуют две террористические группировки.