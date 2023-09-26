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В Буркина-Фасо ликвидировали 20 боевиков

В Буркина-Фасо ликвидировали 20 боевиков Более 20 боевиков уничтожили за последние сутки правительственные силы Буркина-Фасо на севере страны.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 04:43
В Буркина-Фасо ликвидировали 20 боевиков

Более 20 боевиков уничтожили за последние сутки правительственные силы Буркина-Фасо на севере страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила дирекция по коммуникациям и связям с общественностью армии Буркина-Фасо.

"Операция проводилась в районе населенных пунктов Косука и Тимнаоре, - говорится в информации. - Поддержку регулярным частям оказывали группы ополченцев и добровольцев".

Поступают также сообщения о совместной операции правительственным сил Буркина-Фасо и Нигера в приграничных районах обеих стран. По словам государственного буркинийского телеканала RTB TV, рассеяна и частично уничтожена группа боевиков, которая на мотоциклах пыталась проникнуть из Нигера на территорию Буркина-Фасо.

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Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda 20-dən çox silahlı məhv edilib

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