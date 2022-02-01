В Буркина-Фасо лидер хунты объявил себя президентом

Полковник-лейтенант Поль-Анри Сандаого Дамиба, стоявший за государственным переворотом в Буркина-Фасо 24 января, объявил себя президентом и верховным главнокомандующим.

Полковник-лейтенант Поль-Анри Сандаого Дамиба, стоявший за государственным переворотом в Буркина-Фасо 24 января, объявил себя президентом и верховным главнокомандующим.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, все полномочия отныне принадлежат армии.

В указе, зачитанном по государственному телевидению, говорится, что конституция, отмененная 24 января, восстановлена и все полномочия переданы военным.

Отмечается, что лидером и верховным главнокомандующим назначен лидер хунты "Патриотическое движение - за защиту и восстановление" Дамиба.

В составе правительства будут также два вице-президента и один координатор.

Кроме того, в отставку отправлен начальник Генерального штаба сухопутных войск Гилберт Гуэдраого.

Указ был издан после того, как 28 января Западноафриканское экономическое сообщество приостановило членство Буркина-Фасо.