В Буркина-Фасо лидер хунты объявил себя президентом

Полковник-лейтенант Поль-Анри Сандаого Дамиба, стоявший за государственным переворотом в Буркина-Фасо 24 января, объявил себя президентом и верховным главнокомандующим.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, все полномочия отныне принадлежат армии.
В указе, зачитанном по государственному телевидению, говорится, что конституция, отмененная 24 января, восстановлена и все полномочия переданы военным.
Отмечается, что лидером и верховным главнокомандующим назначен лидер хунты "Патриотическое движение - за защиту и восстановление" Дамиба.
В составе правительства будут также два вице-президента и один координатор.
Кроме того, в отставку отправлен начальник Генерального штаба сухопутных войск Гилберт Гуэдраого.
Указ был издан после того, как 28 января Западноафриканское экономическое сообщество приостановило членство Буркина-Фасо.