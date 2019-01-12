В Буркина-Фасо двенадцать человек погибли при нападении террористов

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Двенадцать мирных жителей погибли и двое пострадали в четверг в результате нападения террористов в деревне Гасселики в коммуне Арбинда на севере Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении министерства безопасности страны, опубликованном на официальной странице в Twitter.

"В результате этого нападения 12 человек погибли, двое пострадали", - говорится в заявлении.

Согласно документу, 30 вооруженных людей в четверг совершили нападение на деревню Гасселики, расположенную в 30 километрах к югу от Арбинды. Террористы похитили пять мотоциклов и шесть быков.