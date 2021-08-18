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В Буркина-Фасо боевики убили 47 человек

В Буркина-Фасо боевики убили 47 человек По меньшей мере 47 человек, включая 14 военнослужащих, погибли в среду на севере Буркина-Фасо в столкновении с исламистами.
Другие страны
18 августа 2021 г. 23:48
В Буркина-Фасо боевики убили 47 человек

По меньшей мере 47 человек, включая 14 военнослужащих, погибли в среду на севере Буркина-Фасо в столкновении с исламистами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AIB.

По информации, боевики устроили засаду на дороге между городами Арбинда и Горгаджи, расположенными в регионе Сахель. В результате боя погибли 14 военнослужащих, три ополченца и 30 гражданских лиц. Правительственным силам удалось ликвидировать 16 исламистов.

В район направлены дополнительные армейские части. Начато расследование случившегося.

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Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda silahlılar 47 nəfəri öldürüb

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