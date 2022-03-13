В Буркина-Фасо боевики убили 11 человек на руднике по добыче золота

По меньшей мере 11 человек убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на кустарный рудник по добыче золота.

По меньшей мере 11 человек убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на кустарный рудник по добыче золота.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на жителей района Гором-Гором.

По его данным, группа численностью в 30 боевиков проникла 12 марта на территорию рудника и убила 11 человек. Нападавшие захватили ценности, находившиеся на производственном объекте.

Нынешняя атака на севере Буркина-Фасо на рудник по добыче золота вторая за неделю. Так, 10 марта боевики напали на кустарный рудник в районе Сейтенга и убили там десять человек.