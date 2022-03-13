О нас
Аудио новости

В Буркина-Фасо боевики убили 11 человек на руднике по добыче золота

В Буркина-Фасо боевики убили 11 человек на руднике по добыче золота По меньшей мере 11 человек убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на кустарный рудник по добыче золота.
Другие страны
13 марта 2022 г. 17:46
В Буркина-Фасо боевики убили 11 человек на руднике по добыче золота

По меньшей мере 11 человек убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков на кустарный рудник по добыче золота.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на жителей района Гором-Гором.

По его данным, группа численностью в 30 боевиков проникла 12 марта на территорию рудника и убила 11 человек. Нападавшие захватили ценности, находившиеся на производственном объекте.

Нынешняя атака на севере Буркина-Фасо на рудник по добыче золота вторая за неделю. Так, 10 марта боевики напали на кустарный рудник в районе Сейтенга и убили там десять человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В США заявили о конце эры однополярного доминирования
В США заявили о конце эры "однополярного доминирования"
13 марта 2022 г. 10:24
В Китае зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с февраля 2020 года
В Китае зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 с февраля 2020 года
13 марта 2022 г. 09:18
AP: Ракетный обстрел в районе генконсульства США на севере Ирака велся с территории Ирана
AP: Ракетный обстрел в районе генконсульства США на севере Ирака велся с территории Ирана
13 марта 2022 г. 09:10
СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы
СМИ: Евросоюз введет новые санкции против России в ближайшие часы
13 марта 2022 г. 08:55
В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины
В Британии будут выплачивать более $450 в месяц жителям, приютившим беженцев с Украины
13 марта 2022 г. 08:42
Британия проведет саммит стран Северной Европы
Британия проведет саммит стран Северной Европы
13 марта 2022 г. 08:24
В США разрешили машины без водителей
В США разрешили машины без водителей
13 марта 2022 г. 07:27
На западе Мексики с начала февраля убили более 100 человек
На западе Мексики с начала февраля убили более 100 человек
13 марта 2022 г. 06:55
Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО
Премьер Хорватии: Падение беспилотника в Загребе является угрозой для стран НАТО
13 марта 2022 г. 06:14
Верховный представитель ЕС: Мы должны нанести ущерб российской экономике
Верховный представитель ЕС: Мы должны нанести ущерб российской экономике
13 марта 2022 г. 04:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi