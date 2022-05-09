В Буркина-Фасо боевики напали на тюрьму и освободили всех заключенных

Боевики освободили около 60 заключенных во время ночного нападения на тюрьму на северо-западе Буркина-Фасо, разграбили офисы и подожгли автомобили, после чего скрылись.

Боевики освободили около 60 заключенных во время ночного нападения на тюрьму на северо-западе Буркина-Фасо, разграбили офисы и подожгли автомобили, после чего скрылись.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили источники в органах безопасности и судебной системе.

Вооруженные люди въехали в город Нуна около полуночи на автомобилях и мотоциклах, вооруженные автоматами Калашникова и крупнокалиберными пулеметами, сообщили источники в органах безопасности.

Боевики освободили около 60 человек из городской тюрьмы, то есть всех заключенных.

Буркина-Фасо борется с джихадистским восстанием, которое за последнее десятилетие распространилось из соседнего Мали, где нападения с применением насилия происходят еженедельно. Тысячи людей были убиты по всему региону, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома.

Отмечается, что ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.