В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые

Боевики убили по меньшей мере 12 военных и ранили еще восемь человек в восточной части Буркина-Фасо.

Боевики убили по меньшей мере 12 военных и ранили еще восемь человек в восточной части Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на AFP, власти не стали сообщать подробности нападения.

23-24 января военные в результате мятежа захватили власть, которая находится теперь в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Возглавляет движение подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные отстранили президента, распустили правительство и парламент. Согласно их заявление, они вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.