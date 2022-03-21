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В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые

В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые Боевики убили по меньшей мере 12 военных и ранили еще восемь человек в восточной части Буркина-Фасо.
Другие страны
21 марта 2022 г. 06:30
В Буркина-Фасо боевиками убиты 12 военных, есть раненые

Боевики убили по меньшей мере 12 военных и ранили еще восемь человек в восточной части Буркина-Фасо.

Как передает Report со ссылкой на AFP, власти не стали сообщать подробности нападения.

23-24 января военные в результате мятежа захватили власть, которая находится теперь в руках созданного ими "Патриотического движения за охрану и восстановление". Возглавляет движение подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба.

Военные отстранили президента, распустили правительство и парламент. Согласно их заявление, они вскоре представят график возвращения Буркина-Фасо к конституционному порядку.

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