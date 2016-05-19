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    В Буркина-Фасо автобус столкнулся с грузовиком, погибли 24 человека

    28 человек находятся в критическом состоянии

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 24 человека погибли при столкновении автобуса и грузовика близ столицы западноафриканской республики Буркина-Фасо города Уагадугу, еще 36 человек получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает в четверг агентство Франс Пресс.

    Столкновение произошло на шоссе между городами Бобо-Диуласо и Уагадугу в ночь на четверг.

    "По меньшей мере 24 человека погибли, 36 получили ранения, 28 человек находятся в критическом состоянии", - сообщается в заявлении правительства страны.

    Информации о причине столкновения пока не поступало. Полиция приступила к расследованию инцидента.

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